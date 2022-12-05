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В Подмосковье углублённую диспансеризацию после COVID-19 прошли более 150 тысяч человек с начала года

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В Московской области углублённую диспансеризацию после коронавируса прошли более 150 тыс. человек с начала 2022 года, заявила зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Коронавирус не проходит бесследно. Заболевание провоцирует развитие хронических патологий и их обострение — нарушения работы сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Чтобы вовремя обнаружить недуг и начать лечение, важно обследоваться», — сказала Стригункова.

Углублённую диспансеризацию можно пройти в поликлинике. На первом этапе делают анализы крови, измеряют сатурацию, делают рентгенографию органов грудной клетки. При необходимости пациента направляют на второй этап — КТ лёгких и другие обследования, передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

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