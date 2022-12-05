Педиатр Кошелева посоветовала учитывать потребности детей при составлении новогоднего меню

Врач-педиатр, детский аллерголог Анна Кошелева дала рекомендации по составлению новогоднего меню, если за столом будут дети.

В беседе с «Невскими новостями» она заявила, что детям до 12 лет нельзя есть лесные грибы, сырое мясо и рыбу.

«Для деток до года важно учитывать форму подачи еды во избежание удушения. Конечно, не рекомендуются детям к употреблению копчёности, новые для них продукты — во избежание непредвиденных реакций, особенно если ребёнок склонен к аллергиям», — сказала Кошелева.

По её словам, желательно не включать в меню блюда, на которые у детей может возникнуть аллергия.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН заявила, что синтетические сахарозаменители могут вызвать аллергию.