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Терапевт Ромасов рассказал, что делать при аномально высоком атмосферном давлении

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Врач-терапевт «Инвитро» Иван Ромасов посоветовал соблюдать режим труда и отдыха при аномально высоком атмосферном давлении.
Терапевт Ромасов рассказал, что делать при аномально высоком атмосферном давлении
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«Нужно особенно тщательно соблюдать режим труда и отдыха, избегать стрессов и избыточной физической нагрузки, не нарушать режим сна. Также в эти дни особенно важно употреблять достаточное количество жидкости — лучше всего чистой негазированной воды», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, кофе, чай и другие тонизирующие напитки лучше ограничить.

Ромасов также советует скорректировать рацион, например употреблять продукты, богатые калием.

«Отмечу, что ежедневные физические упражнения повышают адаптационные свойства организма. Выполнять их стоит регулярно, но не в период барической горы», — уточнил врач.

Людям с хроническими заболеваниями сосудов и сердца он рекомендовал особенно тщательно контролировать артериальное давление.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor напомнил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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