В Госдуме прошло первое отчётное совещание штабов Захара Прилепина
- РИА Новости
Мероприятие открыл сопредседатель партии СРЗП Захар Прилепин.
«Здесь собрались знакомые, проверенные, сильные бойцы. Будем слушать сегодня вас и принимать решения», — сказал он.
Председатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов выразил уверенность в том, что у штабов всё получится.
«Спасибо большое вам за то, что вы делаете. Потому что это реальная работа, которая очень востребована и нужна. И хочу пожелать такой же работы штабам, которые в ближайшее время откроются», — сказал он.
Также сопредседатель партии Геннадий Семигин подчеркнул, что работа с беженцами очень непростая, и на это штабам нужно обратить особое внимание.
На совещании было акцентировано внимание на том, что в 2021 и 2022 годах был выпущен ряд рейтингов регионов и губернаторов, в том числе одним из последних стал «Патриотический рейтинг губернаторов», отражающий поддержку СВО главами регионов.
В сентябре в Госдуме состоялась презентация патриотического рейтинга губернаторов, подготовленного аппаратом партии «Справедливая Россия — За правду» и штабом Захара Прилепина.