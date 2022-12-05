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В Госдуме прошло первое отчётное совещание штабов Захара Прилепина

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В Госдуме прошло первое отчётное совещание штабов Захара Прилепина, на нём присутствовали как представители 13 открывшихся штабов, так и представители пятнадцати регионов, где в ближайшее время планируется их открытие.
В Госдуме прошло первое отчётное совещание штабов Захара Прилепина
  • РИА Новости

Мероприятие открыл сопредседатель партии СРЗП Захар Прилепин.

«Здесь собрались знакомые, проверенные, сильные бойцы. Будем слушать сегодня вас и принимать решения», — сказал он.

Председатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов выразил уверенность в том, что у штабов всё получится.

«Спасибо большое вам за то, что вы делаете. Потому что это реальная работа, которая очень востребована и нужна. И хочу пожелать такой же работы штабам, которые в ближайшее время откроются», — сказал он.

Также сопредседатель партии Геннадий Семигин подчеркнул, что работа с беженцами очень непростая, и на это штабам нужно обратить особое внимание.

На совещании было акцентировано внимание на том, что в 2021 и 2022 годах был выпущен ряд рейтингов регионов и губернаторов, в том числе одним из последних стал «Патриотический рейтинг губернаторов», отражающий поддержку СВО главами регионов.

В сентябре в Госдуме состоялась презентация патриотического рейтинга губернаторов, подготовленного аппаратом партии «Справедливая Россия — За правду» и штабом Захара Прилепина.

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