В Госдуме презентовали патриотический рейтинг губернаторов России

В Госдуме состоялась презентация патриотического рейтинга губернаторов, подготовленного аппаратом партии «Справедливая Россия — За Правду» и Штабом Захара Прилепина.

При участии общественности было разработано 15 критериев поддержки главами регионов специальной военной операции. Исходя из них были проанализированы действия губернаторов (на основе данных из открытых источников) и составлен ранжированный список регионов по степени поддержки СВО.

На презентации был представлен топ губернаторов-аутсайдеров и топ лидеров.

Среди лидеров — глава Республики Татарстан Руслан Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Крыма Сергей Аксёнов, глава Республики Чувашия Олег Николаев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Аутсайдерами стали губернаторы Калининградской, Ленинградской, Новосибирской и Тверской областей, а замыкает список Смоленская область.

Как ожидается, рейтинг будет обновляться, следующий планируется в середине ноября.