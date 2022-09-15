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В Госдуме презентовали патриотический рейтинг губернаторов России

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В Госдуме состоялась презентация патриотического рейтинга губернаторов, подготовленного аппаратом партии «Справедливая Россия — За Правду» и Штабом Захара Прилепина.
В Госдуме презентовали патриотический рейтинг губернаторов России
  • РИА Новости

При участии общественности было разработано 15 критериев поддержки главами регионов специальной военной операции. Исходя из них были проанализированы действия губернаторов (на основе данных из открытых источников) и составлен ранжированный список регионов по степени поддержки СВО.

На презентации был представлен топ губернаторов-аутсайдеров и топ лидеров.

Среди лидеров — глава Республики Татарстан Руслан Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Крыма Сергей Аксёнов, глава Республики Чувашия Олег Николаев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Аутсайдерами стали губернаторы Калининградской, Ленинградской, Новосибирской и Тверской областей, а замыкает список Смоленская область.

Как ожидается, рейтинг будет обновляться, следующий планируется в середине ноября.

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