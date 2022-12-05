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Губернатор Нижегородской области Никитин поздравил волонтёров региона с Днём добровольца

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в День добровольца (волонтёра), который отмечают в России 5 декабря, поздравил с праздником всех причастных. Губернатор отметил, что волонтёрское движение стало важной частью жизни региона.
Губернатор Нижегородской области Никитин поздравил волонтёров региона с Днём добровольца
  • РИА Новости

«Огромную помощь добровольцы оказали в период пандемии, а затем одними из первых включились в поддержку вынужденных переселенцев. Огромную роль волонтёрское движение играет в деле сохранения исторической памяти и заботы о ветеранах», — приводит слова Никитина сайт pravda-nn.ru.

Губернатор подчеркнул, что волонтёрские организации помогают во многих сложных ситуациях, например в ликвидации последствий лесных пожаров, участвуют в крупных региональных мероприятиях, передаёт ИА «Время Н».

Никитин поблагодарил волонтёров за их работу.

Ранее сообщалось, что в Московской области состоялось вручение премии «Герои нашего времени».

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