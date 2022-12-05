Губернатор Нижегородской области Никитин поздравил волонтёров региона с Днём добровольца
- РИА Новости
«Огромную помощь добровольцы оказали в период пандемии, а затем одними из первых включились в поддержку вынужденных переселенцев. Огромную роль волонтёрское движение играет в деле сохранения исторической памяти и заботы о ветеранах», — приводит слова Никитина сайт pravda-nn.ru.
Губернатор подчеркнул, что волонтёрские организации помогают во многих сложных ситуациях, например в ликвидации последствий лесных пожаров, участвуют в крупных региональных мероприятиях, передаёт ИА «Время Н».
Никитин поблагодарил волонтёров за их работу.
Ранее сообщалось, что в Московской области состоялось вручение премии «Герои нашего времени».