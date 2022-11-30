В Подмосковье вручили премию «Герои нашего времени»

В Московской области состоялось вручение премии «Герои нашего времени». Она присуждается детям, которые совершили героические поступки.

Об этом сообщает newizv.ru.

Премия учреждена областным отделением «Молодой гвардии Единой России» и проводится при поддержке Росмолодёжи, Министерства информационных и социальных коммуникаций региона, а также регионального движения «Волонтёры Подмосковья».

Чествование лауреатов в номинации «Юный герой» состоялось 29 ноября.

В частности, за спасение утопающих награждены Василиса Фомичёва, Александра Боровикова, Александр Горелов, София Филиппова, Александр Трунов и Павел Новожилов, а Шохрух Эргашев оказал помощь сверстнику, получившему ножевое ранение.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что школьнику Александру Стерхову из ижевской школы №88 вручили медаль МВД России «За вклад в укрепление правопорядка».