Правоохранительные органы задержали экс-главу правительства Кемеровской области Телегина

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Суд в Кемерово намерен избрать 5 декабря меру пресечения бывшему главе правительства Кемеровской области Вячеславу Телегину.
Правоохранительные органы задержали экс-главу правительства Кемеровской области Телегина
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Об этом РИА Новости заявили в Центральном районном суде. Вместе с этим статья, по которой он был задержан, пока неизвестна.

«Материал такой поступил. Судебное заседание назначено на 14:00 местного времени (10:00 мск) по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.

Ранее в СК заявили о задержании бывшего вице-мэра Владивостока Натальи Соколовой по делу о махинациях с землёй.

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