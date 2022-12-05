Правоохранительные органы задержали экс-главу правительства Кемеровской области Телегина

Суд в Кемерово намерен избрать 5 декабря меру пресечения бывшему главе правительства Кемеровской области Вячеславу Телегину.

Об этом РИА Новости заявили в Центральном районном суде. Вместе с этим статья, по которой он был задержан, пока неизвестна.

«Материал такой поступил. Судебное заседание назначено на 14:00 местного времени (10:00 мск) по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.

Ранее в СК заявили о задержании бывшего вице-мэра Владивостока Натальи Соколовой по делу о махинациях с землёй.