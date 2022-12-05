Депутат Тумусов поддержал идею ограничить онлайн-торговлю электронными сигаретами

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Анастасия Белоусова
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT предложение руководителя проекта «Трезвая Россия», депутата Госдумы Султана Хамзаева запретить торговлю электронными сигаретами через интернет.
Депутат Тумусов поддержал идею ограничить онлайн-торговлю электронными сигаретами
  • РИА Новости

«Я полностью поддерживаю мнение моего коллеги. Потому что электронные сигареты уже стали альтернативой обычным сигаретам. Это особенно пагубно влияет на молодёжь и женщин», — высказался парламентарий.

Хамзаев предложил ограничить онлайн-торговлю электронными сигаретами.

По его словам, медицинские исследования последних лет показали, что курение электронных сигарет повреждает лёгкие, провоцирует симптомы астмы, оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

При этом если онлайн-торговля традиционными табачными изделиями в России запрещена, то электронные сигареты и их элементы — системы нагрева, картриджи для солевого никотина, испарители и т. д. — можно сегодня заказать с доставкой на крупных онлайн-маркетплейсах, отметил депутат.

Ранее стало известно, что федеральное правительство вводит маркировку жидкостей для вейпов с 15 декабря.

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