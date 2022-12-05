Депутат Тумусов поддержал идею ограничить онлайн-торговлю электронными сигаретами
- РИА Новости
«Я полностью поддерживаю мнение моего коллеги. Потому что электронные сигареты уже стали альтернативой обычным сигаретам. Это особенно пагубно влияет на молодёжь и женщин», — высказался парламентарий.
Хамзаев предложил ограничить онлайн-торговлю электронными сигаретами.
По его словам, медицинские исследования последних лет показали, что курение электронных сигарет повреждает лёгкие, провоцирует симптомы астмы, оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.
При этом если онлайн-торговля традиционными табачными изделиями в России запрещена, то электронные сигареты и их элементы — системы нагрева, картриджи для солевого никотина, испарители и т. д. — можно сегодня заказать с доставкой на крупных онлайн-маркетплейсах, отметил депутат.
Ранее стало известно, что федеральное правительство вводит маркировку жидкостей для вейпов с 15 декабря.