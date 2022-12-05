Депутат Тумусов поддержал идею ограничить онлайн-торговлю электронными сигаретами

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT предложение руководителя проекта «Трезвая Россия», депутата Госдумы Султана Хамзаева запретить торговлю электронными сигаретами через интернет.

«Я полностью поддерживаю мнение моего коллеги. Потому что электронные сигареты уже стали альтернативой обычным сигаретам. Это особенно пагубно влияет на молодёжь и женщин», — высказался парламентарий.

Хамзаев предложил ограничить онлайн-торговлю электронными сигаретами.

По его словам, медицинские исследования последних лет показали, что курение электронных сигарет повреждает лёгкие, провоцирует симптомы астмы, оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

При этом если онлайн-торговля традиционными табачными изделиями в России запрещена, то электронные сигареты и их элементы — системы нагрева, картриджи для солевого никотина, испарители и т. д. — можно сегодня заказать с доставкой на крупных онлайн-маркетплейсах, отметил депутат.

Ранее стало известно, что федеральное правительство вводит маркировку жидкостей для вейпов с 15 декабря.