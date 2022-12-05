Куренков прибыл на место обрушения части дома в Нижневартовске
Об этом информирует РИА Новости.
Куренкову доложили о ходе проведения аварийно-спасательных работ.
Отмечается, что в настоящее время к работе по разбору завалов привлечены около 200 спасателей.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.
Согласно последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек.
Пресс-служба МЧС России заявила, что более 160 человек разбирают завалы в жилой пятиэтажке в Нижневартовске.