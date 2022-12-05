Захарова прокомментировала слова Вайкуле о том, что она «содержала весь СССР»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова певицы Лаймы Вайкуле, заявившей, что «содержала СССР, а Алла Пугачёва — всю Россию».

«Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», — написала Захарова в Telegram.

18 сентября Пугачёва попросила Минюст России признать её иностранным агентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*.

Кроме того, Общественное движение «Ветераны России» попросило проверить высказывания певицы на предмет дискредитации Вооружённых сил России и оскорбления в сети неопределённого круга лиц.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

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