Мирошник рассказал о ситуации в Кременной в ЛНР
- РИА Новости
По его словам, в магазинах города продуктов достаточно, но не хватает медикаментов, многие аптеки закрыты.
«Артиллерийская канонада звучит почти круглосуточно. Сегодня обстрелы были по центру города из артиллерии 155 мм. Миномётные и гранатомётные обстрелы даже не попадают в статистику, но прилетают. В городе, который до эскалации насчитывал 17-18 тыс. жителей, сейчас живёт меньше половины», — цитирует его ТАСС.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинская армия перебросила три ударные группировки с польскими и немецкими наёмниками в направлении Кременной в Луганской Народной Республике.