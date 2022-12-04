Мирошник рассказал о ситуации в Кременной в ЛНР

Короткая ссылка
Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал о ситуации в городе Кременная, который располагается у линии соприкосновения.
Мирошник рассказал о ситуации в Кременной в ЛНР
  • РИА Новости

По его словам, в магазинах города продуктов достаточно, но не хватает медикаментов, многие аптеки закрыты.

«Артиллерийская канонада звучит почти круглосуточно. Сегодня обстрелы были по центру города из артиллерии 155 мм. Миномётные и гранатомётные обстрелы даже не попадают в статистику, но прилетают. В городе, который до эскалации насчитывал 17-18 тыс. жителей, сейчас живёт меньше половины», — цитирует его ТАСС.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинская армия перебросила три ударные группировки с польскими и немецкими наёмниками в направлении Кременной в Луганской Народной Республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить