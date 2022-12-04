В природоохранном центре заявили, что число погибших тюленей в Дагестане выросло до 1700

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Число погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане увеличилось до 1700. Об этом заявил генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.
В природоохранном центре заявили, что число погибших тюленей в Дагестане выросло до 1700
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«За несколько дней на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено 1700 туш каспийской нерпы. Судя по виду найденных нами тюленей, они погибли примерно две недели назад», — приводит РИА Новости его слова.

Гапизов добавил, что признаков насильственной смерти животных не выявлено.

3 декабря на побережье Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы обнаружили около 700 мёртвых тюленей.

В Минприроды Дагестана сообщили, что основная причина массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря, вероятнее всего, связана с естественными природными факторами.

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