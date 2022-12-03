На побережье Каспийского моря в Махачкале обнаружили около 700 мёртвых тюленей

На побережье Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы обнаружили около 700 мёртвых тюленей, сообщили в пресс-службе СКТУ Росрыболовства.

Уточняется, что трупы животных нашли на участке от нефтебазы до устья реки Сулак.

Причины гибели тюленей в данный момент не установлены.

2 ноября стало известно, что на пляже в районе парка Победы в Севастополе неизвестные лица выбрасывают в море дельфинов.

По предварительным данным, четыре млекопитающих, включённых в Красную книгу Российской Федерации, были выброшены в море индивидуальным предпринимателем, который является директором одного из дельфинариев.

Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с дельфинами.