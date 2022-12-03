На побережье Каспийского моря в Махачкале обнаружили около 700 мёртвых тюленей
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Уточняется, что трупы животных нашли на участке от нефтебазы до устья реки Сулак.
Причины гибели тюленей в данный момент не установлены.
2 ноября стало известно, что на пляже в районе парка Победы в Севастополе неизвестные лица выбрасывают в море дельфинов.
По предварительным данным, четыре млекопитающих, включённых в Красную книгу Российской Федерации, были выброшены в море индивидуальным предпринимателем, который является директором одного из дельфинариев.
Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с дельфинами.