На побережье Каспийского моря в Махачкале обнаружили около 700 мёртвых тюленей

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На побережье Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы обнаружили около 700 мёртвых тюленей, сообщили в пресс-службе СКТУ Росрыболовства.
На побережье Каспийского моря в Махачкале обнаружили около 700 мёртвых тюленей
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Уточняется, что трупы животных нашли на участке от нефтебазы до устья реки Сулак.

Причины гибели тюленей в данный момент не установлены.

2 ноября стало известно, что на пляже в районе парка Победы в Севастополе неизвестные лица выбрасывают в море дельфинов.

По предварительным данным, четыре млекопитающих, включённых в Красную книгу Российской Федерации, были выброшены в море индивидуальным предпринимателем, который является директором одного из дельфинариев.

Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с дельфинами.

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