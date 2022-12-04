Минприроды Дагестана объяснило массовую гибель тюленей естественными природными факторами

В Минприроды Дагестана сообщили, что основная причина массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря, вероятнее всего, связана с естественными природными факторами.

3 декабря на побережье Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы обнаружили около 700 мёртвых тюленей.

В ведомстве рассказали, что специалисты провели детальный анализ трупов животных, который потом был направлен в лаборатории Москвы и Астрахани с целью проведения исследований.

«Основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы», — говорится в сообщении.