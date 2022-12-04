Минприроды Дагестана объяснило массовую гибель тюленей естественными природными факторами
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3 декабря на побережье Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы обнаружили около 700 мёртвых тюленей.
В ведомстве рассказали, что специалисты провели детальный анализ трупов животных, который потом был направлен в лаборатории Москвы и Астрахани с целью проведения исследований.
«Основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы», — говорится в сообщении.