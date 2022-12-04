Минприроды Дагестана объяснило массовую гибель тюленей естественными природными факторами

Короткая ссылка
В Минприроды Дагестана сообщили, что основная причина массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря, вероятнее всего, связана с естественными природными факторами.
Минприроды Дагестана объяснило массовую гибель тюленей естественными природными факторами
  • Gettyimages.ru

3 декабря на побережье Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы обнаружили около 700 мёртвых тюленей.

В ведомстве рассказали, что специалисты провели детальный анализ трупов животных, который потом был направлен в лаборатории Москвы и Астрахани с целью проведения исследований.

«Основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы», — говорится в сообщении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить