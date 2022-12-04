Кабмин расширил субсидии и гранты для животноводов и сельхозпроизводителей

Короткая ссылка
Правительство России постановило расширить субсидии и гранты для животноводов и сельхозпроизводителей с января 2023 года.

Как сообщили в Кабмине, животноводы смогут получить новый вид поддержки — субсидии для возмещения расходов на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции. Власти предусмотрели на эту меру 600 млн рублей на год.

Также с 2023 года кабмин смягчит условия предоставления поддержки для двух категорий аграриев, которые получают государственные гранты на развитие производства. 

«Речь идёт о фермерских хозяйствах, занимающихся развитием семейных ферм, а также о сельскохозяйственных кооперативах, использующих грантовое финансирование на укрепление материально-технической базы», — пояснили в правительстве.

Ранее сообщалось, что власти направят 12,6 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей, участвующих в экспортных программах в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев допустил, что объём экспорта продукции российского агропромышленного комплекса по итогам 2022 года может составить $40 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить