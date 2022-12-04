Кабмин расширил субсидии и гранты для животноводов и сельхозпроизводителей

Правительство России постановило расширить субсидии и гранты для животноводов и сельхозпроизводителей с января 2023 года.

Как сообщили в Кабмине, животноводы смогут получить новый вид поддержки — субсидии для возмещения расходов на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции. Власти предусмотрели на эту меру 600 млн рублей на год.

Также с 2023 года кабмин смягчит условия предоставления поддержки для двух категорий аграриев, которые получают государственные гранты на развитие производства.

«Речь идёт о фермерских хозяйствах, занимающихся развитием семейных ферм, а также о сельскохозяйственных кооперативах, использующих грантовое финансирование на укрепление материально-технической базы», — пояснили в правительстве.

Ранее сообщалось, что власти направят 12,6 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей, участвующих в экспортных программах в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев допустил, что объём экспорта продукции российского агропромышленного комплекса по итогам 2022 года может составить $40 млрд.