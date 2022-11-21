Минсельхоз России: объём экспорта продукции АПК в 2022 году может составить $40 млрд

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев допустил, что объём экспорта продукции российского агропромышленного комплекса по итогам 2022 года может составить $40 млрд.

Об этом он сообщил на совещании под председательством президента России Владимира Путина.

По словам Патрушева, Россия в течение трёх лет сохраняет статус нетто-экспортёра продовольствия.

Он объяснил, что Россия экспортирует больше, чем импортирует.

«На данный момент объём внешних поставок уже превышает $33 млрд, по году экспорт АПК может быть порядка $40 млрд», — приводит его слова РИА Новости.

Патрушев добавил, что АПК России идёт по планомерному развитию, полностью обеспечивая продовольственную безопасность страны.

Ранее Патрушев сообщил, что сельхозпроизводство в России по итогам 2022 года может вырасти на 3,5%.