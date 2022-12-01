Правительство России выделит 12,6 млрд рублей на поддержку экспортёров сельхозпродукции

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Правительство направит 12,6 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей, участвующих в экспортных программах в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».
Правительство России выделит 12,6 млрд рублей на поддержку экспортёров сельхозпродукции
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении кабмина в Telegram.

Уточняется, что средства поступят в виде взноса в уставной капитал Россельхозбанка.

В правительстве отметили, что эта мера поможет экспортёрам увеличить оборотные средства, провести реструктуризацию кредитов, нивелировать риски, связанные с расчётами в валюте и сбоем поставок, и добиться увеличения экспорта сельхозпродукции.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев допустил, что объём экспорта продукции российского агропромышленного комплекса по итогам 2022 года может составить $40 млрд.

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