Правительство России выделит 12,6 млрд рублей на поддержку экспортёров сельхозпродукции
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении кабмина в Telegram.
Уточняется, что средства поступят в виде взноса в уставной капитал Россельхозбанка.
В правительстве отметили, что эта мера поможет экспортёрам увеличить оборотные средства, провести реструктуризацию кредитов, нивелировать риски, связанные с расчётами в валюте и сбоем поставок, и добиться увеличения экспорта сельхозпродукции.
Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев допустил, что объём экспорта продукции российского агропромышленного комплекса по итогам 2022 года может составить $40 млрд.