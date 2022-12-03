Юрист Астаева рассказала об оплате работы россиян в праздники

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Адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева рассказала о порядке оплаты работодателем выхода сотрудника на работу в праздничные дни.

В комментарии агентству «Прайм» она отметила, что чаще всего оплата за работу в праздничные дни производится по меньшей мере в двойном размере, или по желанию сотрудник может выбрать другой день отдыха. В последнем случае оплата труда производится в обычном размере.

Астаева напомнила, что соответствующий порядок установлен ст. 153 ТК России.

Сумма оплаты работы в праздничный день устанавливается коллективным договором или иными правовыми актами.

«Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов)», — пояснила юрист.

Президент и основатель SuperJob Алексей Захаров ранее спрогнозировал всплеск активности на рынке труда в России после новогодних праздников.

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