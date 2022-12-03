Хинштейн потребовал главу ВЦИОМ объясниться из-за поста о секс-меньшинствах в Telegram

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн попросил главу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Фёдорова объясниться в связи с «очень странным» постом о секс-меньшинствах.

«Я не знаю, что творится в голове и других частях тела функционеров ВЦИОМ, если они распространяют подобную чушь... Вдвойне не понимаю, какое отношение эти истерики имеют к социологии... Надеюсь, гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров — сумеет объяснить свою позицию», — написал он.

По словам Хинштейна, согласно данным всех опросов, инициативы властей о запрете пропаганды ЛГБТ поддерживают большинство россиян.

Ранее в Telegram-канале ВЦИОМ было опубликовано предложение назвать документ «законом о поощрении эмиграции творческих людей», так как «все «неправильные» в сексуальном отношении люди уедут туда, где скрываться не надо».

11 ноября депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев предложили ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета пропаганды ЛГБТ через СМИ с наказанием до двух лет лишения свободы.

21 ноября Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате российского парламента отклонить поправку о запрете ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх.