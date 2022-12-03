Хинштейн потребовал главу ВЦИОМ объясниться из-за поста о секс-меньшинствах в Telegram

Короткая ссылка
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн попросил главу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Фёдорова объясниться в связи с «очень странным» постом о секс-меньшинствах.

«Я не знаю, что творится в голове и других частях тела функционеров ВЦИОМ, если они распространяют подобную чушь... Вдвойне не понимаю, какое отношение эти истерики имеют к социологии... Надеюсь, гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров — сумеет объяснить свою позицию», — написал он.

По словам Хинштейна, согласно данным всех опросов, инициативы властей о запрете пропаганды ЛГБТ поддерживают большинство россиян.

Ранее в Telegram-канале ВЦИОМ было опубликовано предложение назвать документ «законом о поощрении эмиграции творческих людей», так как «все «неправильные» в сексуальном отношении люди уедут туда, где скрываться не надо».

11 ноября депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев предложили ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета пропаганды ЛГБТ через СМИ с наказанием до двух лет лишения свободы.

21 ноября Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате российского парламента отклонить поправку о запрете ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить