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Комитет Госдумы рекомендовал отклонить поправку о запрете ЛГБТ и насилия в видеоиграх

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Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате российского парламента отклонить поправку о запрете ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх.
Комитет Госдумы рекомендовал отклонить поправку о запрете ЛГБТ и насилия в видеоиграх
  • Gettyimages.ru
  • © Alistair Berg

Об этом сообщает РИА Новости

Поправка предполагает установить запрет на распространение игровых материалов, пропагандирующих жестокость, порнографию или содержащих ненормативную лексику.

Также поправка предполагает запрет пропаганды ЛГБТ в компьютерных играх.

Ранее сообщалось, что первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила поправку к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, согласно которой компьютерные игры, содержащие материалы с пропагандой порнографии, жестокости и насилия, а таже с ненормативной лексикой, могут быть запрещены в России.

В том числе она предложила запретить серию игр Assassin's Creed и The Last of Us.

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