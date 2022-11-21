Комитет Госдумы рекомендовал отклонить поправку о запрете ЛГБТ и насилия в видеоиграх
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Об этом сообщает РИА Новости.
Поправка предполагает установить запрет на распространение игровых материалов, пропагандирующих жестокость, порнографию или содержащих ненормативную лексику.
Также поправка предполагает запрет пропаганды ЛГБТ в компьютерных играх.
Ранее сообщалось, что первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила поправку к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, согласно которой компьютерные игры, содержащие материалы с пропагандой порнографии, жестокости и насилия, а таже с ненормативной лексикой, могут быть запрещены в России.
В том числе она предложила запретить серию игр Assassin's Creed и The Last of Us.