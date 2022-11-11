Депутат Лантратова предложила запретить серию игр Assassin's Creed и The Last of Us
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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на текст документа.
Парламентарий объяснила необходимость принятия поправок для «обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан», а также с целью профилактики «совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».
Ранее сообщалось, что Лантратова предложила поправку к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, согласно которой компьютерные игры, содержащие материалы с пропагандой порнографии, жестокости, насилия и с ненормативной лексикой могут быть запрещены в России.