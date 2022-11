Депутат Лантратова предложила запретить серию игр Assassin's Creed и The Last of Us

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила запретить, в частности, серию игр Assassin's Creed и The Last of Us.

Gettyimages.ru

© Eduardo Toro / EyeEm

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на текст документа. Парламентарий объяснила необходимость принятия поправок для «обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан», а также с целью профилактики «совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента». Ранее сообщалось, что Лантратова предложила поправку к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, согласно которой компьютерные игры, содержащие материалы с пропагандой порнографии, жестокости, насилия и с ненормативной лексикой могут быть запрещены в России.