Узнать больше

В Думе предложили уголовное наказание за повторное нарушение запрета ЛГБТ-пропаганды

Короткая ссылка
Депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев предложили ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета пропаганды ЛГБТ через СМИ с наказанием до двух лет лишения свободы.
В Думе предложили уголовное наказание за повторное нарушение запрета ЛГБТ-пропаганды
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на текст поправки к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, лиц, которые ранее были подвергнуты административному наказанию, в случае повторного нарушения предлагается наказывать назначением исправительных работ на срок до двух лет.

В качестве альтернативы предложены принудительные работы на аналогичный срок, арест до четырёх месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила поправку к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, согласно которой компьютерные игры, содержащие материалы с пропагандой порнографии, жестокости и насилия, а таже с ненормативной лексикой, могут быть запрещены в России.

Кроме того, она предложила запретить серию игр Assassin's Creed и The Last of Us.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить