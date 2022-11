В Думе предложили уголовное наказание за повторное нарушение запрета ЛГБТ-пропаганды

Депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев предложили ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета пропаганды ЛГБТ через СМИ с наказанием до двух лет лишения свободы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на текст поправки к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, лиц, которые ранее были подвергнуты административному наказанию, в случае повторного нарушения предлагается наказывать назначением исправительных работ на срок до двух лет.

В качестве альтернативы предложены принудительные работы на аналогичный срок, арест до четырёх месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила поправку к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, согласно которой компьютерные игры, содержащие материалы с пропагандой порнографии, жестокости и насилия, а таже с ненормативной лексикой, могут быть запрещены в России.

Кроме того, она предложила запретить серию игр Assassin's Creed и The Last of Us.