В Нижегородской области прокомментировали прививочную кампанию против гриппа

Короткая ссылка
Заместитель главы управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова рассказала о ходе вакцинации против гриппа.
В Нижегородской области прокомментировали прививочную кампанию против гриппа
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru.

«Сейчас привито порядка 45% населения — это около 1,5 млн человек», — заявила она на пресс-конференции.

Как отметила Садыкова, прививочная кампания в целом подходит к концу.

Она также сообщила, что на новогодние праздники в регионе не планируют вводить какие-либо ограничения по COVID-19 и гриппу, передаёт ИА «Время Н».

«Сейчас активно проводим профилактические визиты. Они позволяют нам выявлять точки, где возможны риски распространения заболеваний. 93,6% сотрудников организаций, которые готовы принимать детские новогодние мероприятия, привиты против гриппа», — добавила Садыкова.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить