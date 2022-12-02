В Нижегородской области прокомментировали прививочную кампанию против гриппа

Заместитель главы управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова рассказала о ходе вакцинации против гриппа.

Об этом сообщает newsnn.ru.

«Сейчас привито порядка 45% населения — это около 1,5 млн человек», — заявила она на пресс-конференции.

Как отметила Садыкова, прививочная кампания в целом подходит к концу.

Она также сообщила, что на новогодние праздники в регионе не планируют вводить какие-либо ограничения по COVID-19 и гриппу, передаёт ИА «Время Н».

«Сейчас активно проводим профилактические визиты. Они позволяют нам выявлять точки, где возможны риски распространения заболеваний. 93,6% сотрудников организаций, которые готовы принимать детские новогодние мероприятия, привиты против гриппа», — добавила Садыкова.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.