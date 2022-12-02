Минобороны: жёны мобилизованных не имеют права на сокращённый рабочий день

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В Национальном центре управления обороной России сообщили, что жёны мобилизованных не входят в категорию граждан, которые пользуются правом на сокращение рабочего дня на час с сохранением зарплаты.
Минобороны: жёны мобилизованных не имеют права на сокращённый рабочий день
  • РИА Новости

«Жёны мобилизованных граждан не входят в отдельную категорию, пользующуюся правом на указанную льготу», — приводит сообщение ТАСС.

В НЦУО также рекомендовали гражданам доверять только официальным источникам информации. 

Также в Министерстве обороны уточнили, что специалисты горячей линии консультируют граждан по всем обращениям в круглосуточном режиме. 

Ранее сенаторы Совета Федерации разработали законопроект о бесплатной юридической помощи мобилизованным и членам их семей.

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