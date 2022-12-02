Минобороны: жёны мобилизованных не имеют права на сокращённый рабочий день
- РИА Новости
«Жёны мобилизованных граждан не входят в отдельную категорию, пользующуюся правом на указанную льготу», — приводит сообщение ТАСС.
В НЦУО также рекомендовали гражданам доверять только официальным источникам информации.
Также в Министерстве обороны уточнили, что специалисты горячей линии консультируют граждан по всем обращениям в круглосуточном режиме.
Ранее сенаторы Совета Федерации разработали законопроект о бесплатной юридической помощи мобилизованным и членам их семей.