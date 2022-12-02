В Совфеде разработали законопроект о бесплатной юридической помощи мобилизованным

Сенаторы Совета Федерации разработали законопроект о бесплатной юридической помощи мобилизованным и членам их семей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.

«Недавно законодательное собрание Кировской области приняло закон о бесплатной юридической помощи мобилизованным и членам их семей. Сенаторами подготовлена аналогичная законодательная инициатива на федеральном уровне, направлена на заключение в правительство», — сказал Тимченко.

Как отметил на заседании заместитель министра юстиции России Андрей Логинов, ведомство готово поддержать этот законопроект.

1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что забота о семьях мобилизованных не должна превращаться в рутину.