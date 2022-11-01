Путин: забота о семьях мобилизованных не должна превращаться в рутину

Президент России Владимир Путин заявил, что забота о семьях мобилизованных не должна превращаться в рутину.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я знаю, что у вас здесь организована работа, просто, чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду. Это важное направление нашей общей работы», — сказал Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Он также указал на необходимость продолжать поддерживать семьи военнослужащих, «которые выполняют свой воинский долг, защищают отечество».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил на координационном совете по обеспечению потребностей российских войск, что необходимо оказать социальную поддержку семьям мобилизованных граждан.