Спортивный физиолог Скрипник дал советы по выбору времени для тренировок

Спортивный физиолог Никита Скрипник рассказал о наиболее оптимальном времени для тренировок.

«По идеальному сценарию лучше, чтобы тренировки проходили в дневное время суток до обеда: с 9 до 11 часов утра, когда на пике тестостерон. Либо с 17 до 20 часов — когда на пике кардио- и силовые показатели», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, если человек стабильно занимается спортом ночью, то организм приспосабливается к таким условиям и находит возможность восстанавливать силы в свободные от тренировок часы.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.