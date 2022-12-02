ОНК Мордовии: отбывающий срок за шпионаж американец Уилан находится на плановом лечении

Отбывающий наказание в российской колонии по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан находится на плановом лечении.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Алексея Тюркина.

Диагноз Уилана не уточняется.

29 ноября замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что обмен заключёнными между Россией и США послал бы положительный сигнал двусторонним отношениям.

В Белом доме отметили, что Вашингтон и Москва продолжают вести переговоры по вопросу обмена заключёнными и США добиваются скорейшего освобождения своих граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана.