Мурашко призвал привиться жителей регионов, где ещё нет роста заболеваемости гриппом

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жителям регионов, где ещё нет роста заболеваемости гриппом, необходимо сделать прививки.
Мурашко призвал привиться жителей регионов, где ещё нет роста заболеваемости гриппом
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«Возрастает заболеваемость (гриппом. — RT), поэтому главным является, чтобы своевременно люди привились», — цитирует его РИА Новости.

Мурашко напомнил, что формирование иммунитета происходит в течение 3—4 недель. Он также заявил о важности ношения масок для предотвращения распространения вируса.

26 ноября Мурашко предупредил, что активность свиного гриппа H1N1 нарастает в текущем сезоне. Вместе с ним распространяются риносинцитиальный вирус и аденовирусная инфекция.

Кроме того, главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов в беседе с URA.RU рассказал о методах профилактики свиного гриппа.

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