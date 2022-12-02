Мурашко призвал привиться жителей регионов, где ещё нет роста заболеваемости гриппом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жителям регионов, где ещё нет роста заболеваемости гриппом, необходимо сделать прививки.

«Возрастает заболеваемость (гриппом. — RT), поэтому главным является, чтобы своевременно люди привились», — цитирует его РИА Новости.

Мурашко напомнил, что формирование иммунитета происходит в течение 3—4 недель. Он также заявил о важности ношения масок для предотвращения распространения вируса.

26 ноября Мурашко предупредил, что активность свиного гриппа H1N1 нарастает в текущем сезоне. Вместе с ним распространяются риносинцитиальный вирус и аденовирусная инфекция.

Кроме того, главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов в беседе с URA.RU рассказал о методах профилактики свиного гриппа.