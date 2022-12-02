Мурашко призвал привиться жителей регионов, где ещё нет роста заболеваемости гриппом
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«Возрастает заболеваемость (гриппом. — RT), поэтому главным является, чтобы своевременно люди привились», — цитирует его РИА Новости.
Мурашко напомнил, что формирование иммунитета происходит в течение 3—4 недель. Он также заявил о важности ношения масок для предотвращения распространения вируса.
26 ноября Мурашко предупредил, что активность свиного гриппа H1N1 нарастает в текущем сезоне. Вместе с ним распространяются риносинцитиальный вирус и аденовирусная инфекция.
Кроме того, главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов в беседе с URA.RU рассказал о методах профилактики свиного гриппа.