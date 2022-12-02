Травматолог Терновой посоветовал не смотреть в смартфон на улице во время гололёда

Директор центра реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой дал советы по мерам безопасности во время гололёда.

«Падение на улице часто бывает связано с невнимательностью. Если человек попал на гололёд, значит, он не смотрел под ноги. Скорее всего, в руке у него был телефон, и если это так, то сгруппироваться он тоже не успеет. Когда мы падаем, мы автоматически начинаем группироваться, то есть, если мы ждём, что мы упадём, мы группируемся, если нет, то мы просто падаем», — заявил он в беседе с Радио Sputnik.

По его словам, при гололёде нужно убрать смартфон и смотреть под ноги.

Наибольшую осторожность стоит проявлять пожилым людям, так как риск переломов у них существенно выше, добавил эксперт.

Ранее Терновой в беседе с «Радио 1» посоветовал использовать сменную обувь в холодное время года.