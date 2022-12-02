ТАСС: МиГ-31 упал в лесном массиве в Приморье

В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31, экипаж катапультировался, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«МиГ-31 потерпел крушение сразу после вылета. Он упал в лесном массиве недалеко от села Алексеевка. Экипаж катапультировался», — сказали агентству в экстренных службах.

Также об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на них.

23 октября в Иркутске потерпел крушение самолёт Су-30 во время испытательного полёта.

При падении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет. СК России среди версий крушения назвал отказ техники и ошибку пилотирования.