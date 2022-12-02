«Ъ»: в России планируют установить возрастную маркировку для компьютерных игр

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Российское правительство до конца года планирует внести в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» пункт о введении в стране возрастной маркировки для компьютерных игр.
«Ъ»: в России планируют установить возрастную маркировку для компьютерных игр
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Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к одному из профильных министерств. Также информацию подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Отмечается, что соответствующие изменения направлены на «предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации». Разработанные Минэкономики изменения уже вынесены на утверждение профильной комиcсии.

По данным анонимного собеседника издания, между регуляторами есть разногласия о механизмах проведения экспертизы. В дискуссии, помимо Минэкономики, участвуют Минцифры, Минздрав.

Ранее издание сообщало о планах Минэкономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры ужесточить правила выпуска и продажи видеоигр.

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT поддержал планы по ужесточению правил выпуска и продажи видеоигр в России.

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