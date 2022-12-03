Российские студенты разрабатывают теплицу для выращивания растений на дому

Российские студенты разрабатывают биотехническую систему, которая позволит жителям северных регионов России выращивать свежие овощи и зелень в домашних условиях круглый год. Об этом RT рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Мы создаём полностью автоматизированную теплицу для квартиры, которая призвана облегчить процесс выращивания агрокультур и минимизировать использование ручного труда. Конструкция включает в себя микроконтроллеры и датчики для контроля за микроклиматом и реализации автоматического режима работы», — рассказала лидер проекта, студентка третьего курса Виолетта Лычагина.

Отмечается, что команда уже разработала макет теплицы, который выполняет часть заложенных функций, а в ближайшее время студенты представят прототип продукта и проведут исследования, которые позволят ускорить прорастание и развитие растений.

По словам Лычагиной, главными пользователями мини-теплицы станут жители северных районов России, которые хотели бы иметь свежую зелень и овощи на своём столе круглый год.

«Эта проблема остро стоит, например, за полярным кругом, где иногда вообще нет возможности получить зелень для пищи. Также наша теплица подойдёт для любого человека, который хотел бы сам выращивать экологически чистую продукцию и тратить на это минимум времени», — добавила собеседница RT.

Как объяснили разработчики, автоматизированные мини-теплицы уже продаются за границей, в России купить такую теплицу пока сложно, поэтому решение российских студентов будет востребовано у широких групп потребителей.

Первоначальная стоимость теплицы составит 40 тыс. рублей, однако команда планирует снизить стоимость за счёт использования отечественных комплектующих.

По прогнозам, продажи стартуют уже в 2024 году.

Команда работает над проектом на акселерационной программе «Техносфера», запущенной в Тамбовском государственном техническом университете в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

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