В России разработали универсальный способ очистки систем распознавания у беспилотных машин

Студенческая команда из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения создала универсальный способ очистки для систем распознавания (лидаров) у беспилотных автомобилей, что позволит минимизировать риски возникновения неисправной работы автомобиля и ДТП. Как стало известно RT, решение разработано в рамках проектно-образовательного интенсива Университета 2035.

«Лидар, как и сам беспилотный автомобиль, подвержен загрязнениям, а это влияет на то, как машина ориентируется в пространстве. Соответственно, если он некорректно считывает информацию, в худшем случае может произойти ДТП. Система автоматической очистки позволит не оказаться в такой ситуации», — рассказала лидер команды Богдана Зайцева.

Собеседница RT пояснила, что лидар является одним из важнейших элементов беспилотного автомобиля, так как именно он формирует трёхмерную картину окружающего пространства, считываемую при движении.

По словам разработчиков, система очистки выполнена полностью из отечественных компонентов.

При этом отмечается, что она будет дешевле существующих на сегодняшний день зарубежных аналогов.

Заказчиком проектного решения выступил Центр компетенций НТИ по направлению «Фотоника».

Благодаря специальным датчикам на лидаре распознаётся загрязнение, затем по шлангам подаётся жидкость в виде аэрозоли, а излишки удаляются при помощи сжатого воздуха.

В течение года команда планирует провести испытания прототипа и в случае необходимости доработать его.

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