В России разрабатывают способного проводить экскурсии и искать преступников в толпе робота

Российские разработчики создали роботизированную платформу, которая может проводить экскурсии, помогать преподавателям на лекциях в вузах и обнаруживать в общественных местах преступников. Об этом RT рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Над проектом «Робот-помощник Мехон» работает команда студентов из Дальневосточного федерального университета.

Отмечается, что робот оснащён камерой и различными датчиками. Кроме того, он способен передвигаться в пространстве, в автоматическом режиме строить карту помещений площадью до 10 тыс. кв. м и работать до 12 часов на одном заряде.

«Робот сможет ответить на ряд вопросов или же показать, как пройти, например, к библиотеке. Компании — обладатели роботизированной платформы смогут использовать её для проведения экскурсий на предприятиях, а также для ассистирования административному персоналу», — рассказал руководитель проекта Арсений Кушнир.

Кроме того, как добавил эксперт, платформа может пригодиться в торговых центрах в качестве помощника для навигации и для получения справочной информации.

«В общественных местах робот сможет сверять лица граждан в толпе со списком лиц опасных преступников из баз данных правоохранителей и оповещать органы безопасности о возможной угрозе», — пояснил собеседник RT.

Как заявили в НТИ, проект находится на стадии активной разработки: создаётся основа, разрабатывается ПО для управления роботом, проводятся промежуточные тесты.

По словам разработчиков, для производства робота требуются импортные комплектующие, но в ближайшем будущем планируется производить платформу полностью из российских компонентов.

Стоимость готового робота оценивается примерно в 350 тыс. рублей.

Проект представили в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2022». Также стало известно, что он будет представлен в этом году на Восточном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что российскими разработчиками создана система «Интона» для борьбы с депрессией и гипертонией, которая уже применяется в нескольких московских учреждениях.