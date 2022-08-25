военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В России разрабатывают способного проводить экскурсии и искать преступников в толпе робота

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Российские разработчики создали роботизированную платформу, которая может проводить экскурсии, помогать преподавателям на лекциях в вузах и обнаруживать в общественных местах преступников. Об этом RT рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
В России разрабатывают способного проводить экскурсии и искать преступников в толпе робота
  • РИА Новости

Над проектом «Робот-помощник Мехон» работает команда студентов из Дальневосточного федерального университета.

Отмечается, что робот оснащён камерой и различными датчиками. Кроме того, он  способен передвигаться в пространстве, в автоматическом режиме строить карту помещений площадью до 10 тыс. кв. м и работать до 12 часов на одном заряде.

«Робот сможет ответить на ряд вопросов или же показать, как пройти, например, к библиотеке. Компании — обладатели роботизированной платформы смогут использовать её для проведения экскурсий на предприятиях, а также для ассистирования административному персоналу», — рассказал руководитель проекта Арсений Кушнир. 

Кроме того, как добавил эксперт, платформа может пригодиться в торговых центрах в качестве помощника для навигации и для получения справочной информации.

«В общественных местах робот сможет сверять лица граждан в толпе со списком лиц опасных преступников из баз данных правоохранителей и оповещать органы безопасности о возможной угрозе», — пояснил собеседник RT. 

Как заявили в НТИ, проект находится на стадии активной разработки: создаётся основа, разрабатывается ПО для управления роботом, проводятся промежуточные тесты.

По словам разработчиков, для производства робота требуются импортные комплектующие, но в ближайшем будущем планируется производить платформу полностью из российских компонентов.

Стоимость готового робота оценивается примерно в 350 тыс. рублей.

Проект представили в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2022». Также стало известно, что он будет представлен в этом году на Восточном экономическом форуме. 

Ранее сообщалось, что российскими разработчиками создана система «Интона» для борьбы с депрессией и гипертонией, которая уже применяется в нескольких московских учреждениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить