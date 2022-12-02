Мурашко: доступность психолого-психиатрической помощи будет повышена

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в данный момент принимаются необходимые решения для повышения доступности психолого-психиатрической помощи для россиян.
Мурашко: доступность психолого-психиатрической помощи будет повышена
  • РИА Новости

По его словам, впервые помощь специалистов в области психологии погружена в медицинскую помощь.

«Сейчас принимаются необходимые решения по повышению доступности психолого-психиатрической помощи для граждан, службу необходимо развивать — и здесь важно активное участие регионов», — передаёт слова Мурашко РИА Новости.

Он добавил, что за последний год сформировано более 20 нормативно-правовых актов и принят основополагающий порядок оказания медицинской помощи.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что попросит правительство в рамках координационного совета обсудить создание служб психологической помощи. Он отметил, что они пока не развиваются нужным образом в России.

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