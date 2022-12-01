Путин заявил, что психологические службы в России пока не развиваются нужным образом

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Российский президент Владимир Путин в ходе Конгресса молодых учёных в центре «Сириус» заявил, что психологические службы в России пока не развиваются нужным образом.
Путин заявил, что психологические службы в России пока не развиваются нужным образом
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Путин отметил, что необходимо признать, что такие службы в стране востребованы, но не развиваются нужным образом.

По словам президента, это происходит из-за того, что государство на всех уровнях должного внимания пока не уделяет этому вопросу.

«Напрасно», — констатировал глава государства.

Он добавил, что попросит правительство в рамках координационного совета обсудить создание служб психологической помощи.

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