Путин попросит правительство обсудить создание служб психологической помощи
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- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Об этом он сказал на встрече с молодыми учёными в центре «Сириус».
«Я попрошу председателя правительства, координационной комиссии, которую мы создали недавно для решения определённых известных задач, рассмотреть и этот вопрос», — цитирует его РИА Новости.
Путин привёл в пример МЧС, где «достаточно эффективно и на постоянной основе пользуются услугами психологов».
Он также назвал психологов востребованными.
Ранее Путин заявил, что экстраординарных мер для обеспечения потребностей Вооружённых сил России вводить не нужно, необходимо скоординировать работу.