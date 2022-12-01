Путин попросит правительство обсудить создание служб психологической помощи

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Российский президент Владимир Путин попросит правительство в рамках координационного совета обсудить создание служб психологической помощи.
Путин попросит правительство обсудить создание служб психологической помощи
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом он сказал на встрече с молодыми учёными в центре «Сириус».

«Я попрошу председателя правительства, координационной комиссии, которую мы создали недавно для решения определённых известных задач, рассмотреть и этот вопрос», — цитирует его РИА Новости.

Путин привёл в пример МЧС, где «достаточно эффективно и на постоянной основе пользуются услугами психологов».

Он также назвал психологов востребованными. 

Ранее Путин заявил, что экстраординарных мер для обеспечения потребностей Вооружённых сил России вводить не нужно, необходимо скоординировать работу.

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