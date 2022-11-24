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Путин заявил, что экстраординарных мер для обеспечения ВС России вводить не нужно

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Президент России Владимир Путин заявил, что экстраординарных мер для обеспечения потребностей Вооружённых сил России вводить не нужно, необходимо скоординировать работу.
Путин заявил, что экстраординарных мер для обеспечения ВС России вводить не нужно
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Мы договорились, и нет в этом необходимости — вводить какие-то экстраординарные меры, этого ничего не нужно делать», — сказал глава государства на совещании с членами координационного совета по обеспечению потребностей вооружённых сил.

Путин добавил, что необходимо наладить чёткую, качественную, хорошо скоординированную работу.

Ранее российский лидер поручил привести нормативы по снабжению военных в соответствие с их потребностями.

В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что утверждены целевые задания по обеспечению нужд армии в ходе специальной военной операции на Украине.

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