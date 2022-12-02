Путин: текущая ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию

Нынешняя ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию, заявил российский президент Владимир Путин.

Он отметил, что всё можно закупать на доходы от нефти и газа, но в таком случае не будет своего производства.

«Поэтому эта сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, в том числе и по производству собственной научной приборной базы», — приводит РИА Новости слова Путина на встрече с молодыми учёными в центре «Сириус».

Президент добавил, что российское государство делало это и до текущих событий, будет делать и дальше.

Ранее Путин заявил, что в России в настоящее время возможен большой скачок в науке для перехода к новому технологическому укладу.