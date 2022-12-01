Путин призвал наладить системную работу по развитию науки в стране
- kremlin.ru
Соответствующее заявление он сделал на встрече с молодыми учёными в центре «Сириус».
«Нам нужно, конечно, не точечно вот так вот работать — заместителей, руководителей каких-то учреждений собрать, — а наладить такую системную работу по всей стране», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, необходимо выработать единые подходы к подготовке «не просто научных кадров, а тех людей, которые в этой сфере могут выполнять научную деятельность, но и руководить научными коллективами».
Ранее Путин заявил, что в России в настоящее время возможен большой скачок в науке для перехода к новому технологическому укладу.