Путин призвал наладить системную работу по развитию науки в стране

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Президент России Владимир Путин призвал наладить системную работу по развитию науки в стране.
Путин призвал наладить системную работу по развитию науки в стране
  • kremlin.ru

Соответствующее заявление он сделал на встрече с молодыми учёными в центре «Сириус».

«Нам нужно, конечно, не точечно вот так вот работать — заместителей, руководителей каких-то учреждений собрать, — а наладить такую системную работу по всей стране», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, необходимо выработать единые подходы к подготовке «не просто научных кадров, а тех людей, которые в этой сфере могут выполнять научную деятельность, но и руководить научными коллективами».

Ранее Путин заявил, что в России в настоящее время возможен большой скачок в науке для перехода к новому технологическому укладу.

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