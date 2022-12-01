Врач Тарасов посоветовал вакцинироваться для профилактики свиного гриппа

Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал о методах профилактики свиного гриппа.

«Профилактика гриппа скорее приятная: полноценное питание, овощи и фрукты, а также мёд и брусника. А самое эффективное средство — сделать прививку. Тогда течение болезни будет переноситься легче», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил Тарасов, также необходимо носить медицинскую маску, чаще мыть руки, промывать нос и горло морской водой.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов выразил мнение в беседе с НСН, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.