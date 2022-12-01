Флеболог Тадевосян рассказал о возможных осложнениях варикоза

Врач-хирург, флеболог, сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Геворг Тадевосян заявил, что в современном мире растёт распространённость таких заболеваний, как варикоз.

«Данная патология присутствует на всех континентах независимо от пола, нации и места жительства», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Тадевосян, эта болезнь часто встречается именно у женщин, так как они больше подвержены гормональным изменениям.

Среди возможных осложнений — тромбозы варикозных вен.

«При выявлении варикозной болезни не стоит бояться, так как современные методы оперативного лечения уже не требуют ни наркоза, ни пребывания в круглосуточном стационаре», — добавил эксперт.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.