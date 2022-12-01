Флеболог Тадевосян рассказал о возможных осложнениях варикоза
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«Данная патология присутствует на всех континентах независимо от пола, нации и места жительства», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
Как отметил Тадевосян, эта болезнь часто встречается именно у женщин, так как они больше подвержены гормональным изменениям.
Среди возможных осложнений — тромбозы варикозных вен.
«При выявлении варикозной болезни не стоит бояться, так как современные методы оперативного лечения уже не требуют ни наркоза, ни пребывания в круглосуточном стационаре», — добавил эксперт.
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