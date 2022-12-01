В ЦБ России заявили о растущих рисках в ипотеке на фоне роста цен и слабого спроса

Банк России в своём обзоре финансовой стабильности заявил о растущих рисках в ипотеке на фоне роста цен и слабого спроса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ регулятора.

«Риски ипотечного кредитования увеличиваются: из-за слабого спроса на жильё широкое распространение приобретают новые рискованные практики («льготная ипотека от застройщика», «траншевая ипотека», «ипотека без первоначального взноса»), увеличивается доля кредитов с низким первоначальным взносом», — отметили в ЦБ.

Уточняется, что для ограничения этих рисков Банк России планирует повысить резервы по ипотечным кредитам, у которых эффективная процентная ставка значительно ниже рыночного уровня.

Ранее в ЦБ заявили, что рост цен на жильё в России с начала года достиг 20%.