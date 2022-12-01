Рост цен на жильё в России с начала года достиг 20%

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Центробанк России составил финансовый обзор, в котором говорится, что рост цен на жилую недвижимость в стране с начала 2022 года достиг 20%.
Рост цен на жильё в России с начала года достиг 20%
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«В ипотеке наблюдалась тенденция опережающего роста цен на жильё (на 20% с начала года), подкреплённого не увеличением доходов заёмщиков, а смягчением финансовых условий ипотеки», — указывается в обзоре.

Уточняется, что масштабирование программ льготного кредитования увеличивает разницу в ценах на первичном и вторичном рынках жилья. В II и III кварталах 2022 года данная тенденция «была усилена реализацией программ «ипотеки от застройщика».

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.

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