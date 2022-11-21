Специалист по недвижимости Кочетков: рост спроса на льготную ипотеку может составить до 60%

Директор управления новостроек компании «Инком-недвижимость» Валерий Кочетков спрогнозировал рост спроса на льготную ипотеку до 60% до конца года.

«На фоне того, что регулятор планирует отменить льготную ипотеку после 31 декабря, до конца года будет всплеск спроса. Те, кто собирался купить квартиры в следующем году, придут на рынок сегодня (и попытаются оформить ипотеку под 7%, под 1% или 0,1%), что приведёт к скачку спроса примерно на 60%», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его оценкам, в начале следующего года есть два сценария развития событий. Первый подразумевает, что Центробанк жёстко отменит всю льготную ипотеку. Тогда спрос упадёт на 80%.

Второй сценарий предполагает, что ЦБ не отменит льготную ипотеку полностью, а предложит другие льготные программы. В этом случае провал спроса будет не таким глубоким — 30—40% в начале следующего года, подытожил эксперт.

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