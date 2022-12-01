Защита обжалует приговор по делу братьев Магомедовых

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Защита обжалует приговор по делу владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата.
Защита обжалует приговор по делу братьев Магомедовых
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Об этом РИА Новости заявил адвокат Зиявудина Александр Гофштейн.

«Да, мы будем обжаловать», — сказал собеседник.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 млрд рублей. Также ему назначен штраф в размере 2,5 млн рублей.

Его брат Магомед Магомедов осуждён на 18 лет колонии строгого режима с аналогичным штрафом.

Также суд конфисковал у Зиявудина Магомедова доли в группах Fesco и «Сумма».

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