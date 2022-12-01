Защита обжалует приговор по делу братьев Магомедовых

Защита обжалует приговор по делу владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата.

Об этом РИА Новости заявил адвокат Зиявудина Александр Гофштейн.

«Да, мы будем обжаловать», — сказал собеседник.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 млрд рублей. Также ему назначен штраф в размере 2,5 млн рублей.

Его брат Магомед Магомедов осуждён на 18 лет колонии строгого режима с аналогичным штрафом.

Также суд конфисковал у Зиявудина Магомедова доли в группах Fesco и «Сумма».