Отоларинголог Таджикулова напомнила о консервативных методах лечения насморка

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Заведующая оториноларингологическим отделением Видновской РКБ Минздрава Московской области Кристина Таджикулова рассказала о консервативных методах лечения насморка, благодаря которым можно отказаться от использования назальных капель.
Отоларинголог Таджикулова напомнила о консервативных методах лечения насморка
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В беседе с Общественной службой новостей она заявила, что эффективны такие методы только на начальной стадии заболевания. В частности, нужно регулярно проветривать и увлажнять воздух в помещении, промывать полость носа солевыми растворами.

Также можно заменить сосудосуживающие капли на современные гормональные.

«Важно помнить, что, если в течение трёх-пяти дней ваш нос не начинает полноценно дышать без капель, стоит обратиться к врачу», — отметила Таджикулова.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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