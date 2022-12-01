В ФСВТС заявили, что накачивание Украины оружием ведёт к дальнейшей эскалации конфликта

Накачивание Украины западным вооружением заводит в тупик дипломатическое урегулирование кризиса и ведёт к эскалации конфликта. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

«Считаем, что накачивание Украины оружием США и их сателлитами заводит в тупик урегулирование украинского кризиса и ведёт к дальнейшей эскалации конфликта», — приводит ТАСС заявление.

В службе подчеркнули, что российская сторона готова принять ответные меры в отношении США, которые инициируют возобновление производства боевых систем советского производства и тем самым нарушают международное право в области контроля за вооружениями.